İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 4. Küçükbaş Hayvancılık Festivali, geçtiğimiz hafta Cuma günü kapılarını açtı. Üç gün süren etkinlik, hafta sonu boyunca şehirde renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce misafiri ağırlayan bu festival, ülkenin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Festivali olma özelliği taşıyor. Etkinlikte, İnegöl Kıvırcığı olarak bilinen bölgeye özgü kıvırcık koyun türünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı yapıldı. Küçükbaş hayvancılık sektörünü İnegöl’de bir araya getiren festivale, 35 firma, 60 yetiştirici ve 200 kafesli tavuk yetiştiricisi katıldı.

YURT DIŞINDAN YOĞUN İLGİ

4’üncü yılında artık sektörün beklenen ve merak edilen organizasyonlarından biri olan İnegöl Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivaline yurt dışından da ilgi yoğun oldu. Fransa, Slovakya, Macaristan, Kıbrıs ve Bulgaristan’dan üreticiler festivalde yerini aldı.

KOÇLAR PODYUMA ÇIKTI

Festivalin ilk günü seminerler ile tarım ve hayvancılık alanında çeşitli eğitimlerle gerçekleştirildi. İkinci günü yine seminerlerle başlayan küçükbaş Hayvancılık Festivali, öğleden sonra Irklar Arası Damızlık Koç Güzellik Yarışmasına ev sahipliği yaptı. Yarışmada İnegöl Kıvırcığından Fransa menşeli İle De France ırkına kadar çeşitli ırklarda koçlar yarıştı. Büyük heyecana sahne olan yarışmada hem koçlar hem sahipleri maharetlerini sergiledi. Jüri değerlendirmesi sonucuna çeşitli kategorilerde dereceye girenlere ödül takdim edildi.

YERLİ TAVUK IRKLARI YARIŞMASI YAPILDI

Festivalin üçüncü gününde de yine seminerlerle başlayan gün, öğleden sonra Ulusal Yerli Tavuk Irkları Yarışmasıyla devam etti. İlgiyle takip edilen festivalde, süs tavukları büyük beğeni topladı.