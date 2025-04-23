Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden renkli gösteriler sahnelendi. Folklor ekipleri yöresel danslarıyla izleyenleri büyülerken, müzik gösterileri de büyük alkış aldı.

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Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri okul yöneticileri tarafından takdim edildi. Salonu dolduran öğrenci, öğretmen ve veliler unutulmaz bir gün yaşadı.

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Coşku dolu kutlamalar, öğrencilerin birlikte söylediği marşlarla ile son buldu.

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Kaynak: YAVUZ YILMAZ