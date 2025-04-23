Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden renkli gösteriler sahnelendi. Folklor ekipleri yöresel danslarıyla izleyenleri büyülerken, müzik gösterileri de büyük alkış aldı.



Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri okul yöneticileri tarafından takdim edildi. Salonu dolduran öğrenci, öğretmen ve veliler unutulmaz bir gün yaşadı.



Coşku dolu kutlamalar, öğrencilerin birlikte söylediği marşlarla ile son buldu.