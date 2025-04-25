Olay 20 Nisan Pazar günü 18.00 sıralarında İnegöl'ün Fatih Mahallesi Kudret sokaktaki bir evde meydana geldi. E.A.(61) iddiaya göre dün dışarıda kolonya içti. Kolonya içip evine giden adam fenalaşarak yatağında yattı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan adam olaydan yaklaşık 20 saat sonra görme kaybı yaşayan adam, ailesinden kendisini hastaneye götürmesini istedi. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adama ilk müdahale yapıldı. Alkol komasına nedeniyle bilinci kapalı olan adam, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren adam, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ