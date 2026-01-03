Edinilen bilgiye göre, İnegöl Yenişehir yolu üzeri Özdilek Köprülü kavşağı üzerinde seyir halinde olan Abdulkerim T.(17) yönetimindeki 16 BSZ 898 plakalı motosiklet ile İsa K.(45) yönetimindeki 16 ARH 852 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç