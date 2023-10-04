Kurşunlu mahallesinde meydana gelen olayda üzerine tomruk düşen şoför ağır yaralandı.

Olay Kurşunlu mahallesinde faaliyet gösteren bir mobilya firmasının girişinde meydana geldi. Ömer T.(40) kamyona yüklediği tomrukları Kurşunlu mahallesindeki bir mobilya firmasına götürdü.

Kamyonun kasasındaki tomrukları indirmek için güvenlik halatları sökerken, yerinden boşalan tomruk adamın başının üzerine düştü. Ağır yaralanan şoför, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanaması olduğu tespit edilen adam, yoğun bakım ünitesine alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Avcı

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