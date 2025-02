Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile DSİ yetkilileri Çayyaka mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelip proje hakkında bilgilendirme yaptı.

BARAJLA İLGİLİ DETAYLAR

Baraj duvarı yüksekliği 83 metre olacak. 400 dekarlık alan su altında kalacak. 50 dekarlık alan kamulaştırılacak. Bir kısmı da ormanlık alan. Barajla, 1500 hektarlık alan sulanacak. 11.474 milyon metreküp su tutma kapasitesi olacak. Sulama, malzeme ocakları, beton santrali entegre projesi.

YARIM KALAN BARAJ TEPKİSİ

Mahalle sakinleri, yıllardır tamamlanamayan Hocaköy barajının önce bitirmesini isteyerek, bitmemiş baraja rağmen yeni bir baraj yapılmasının mantıksız olduğunu belirtti. Barajla birlikte yapılacak taş ocağının da mahalleye zarar vereceğinin altını çizdiler. Mahalle sakinleri, baraj projesi planının sonlandırılmasıyla ilgili imzaları verdi.

Toplantıya CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin de katıldı.

Doğader Bursa Başkanı Murat Demir, "Orman bölgede üstüne düşen görevi yapmıyor ayrıca. Burada bölge halkı, doğa ve bütün canlılar bu ve benzeri projelerden zarar görüyor. O yüzden bizde Doğa-Der olarak sizlerin yanınızdayız. Doğaya, insana zarar verecek projelere karşı sizinle bugüne kadar birlikte olduk, bundan sonra da birlikte olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha söylüyorum, bu projeyi istiyor musunuz? Bu toplantının artık geçerli hükmü yoktur arkadaşlar. Bölge halkı toplantı istemiyor, tutanağı tutabilirsiniz." dedi.

Toplantının ardından konuşan Çayyaka Mahallesi Muhtarı Sami Çakmak, "Köy sakinlerine çok teşekkür ediyorum duyarlılıklarından dolayı. Bu köyümüzün korumaktır, doğamızı korumaktır. İnsan sağlığını korumaktır, insana değer vermektir. Bu anlamda hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Olumsuz rapor doğrultusunda imza verdik. Olmasın, olması yapılması için imza verilmedi. Şöyle anlatayım biz baraja şuraya su vermemeye karşı değiliz. Burada insan sağlığının öncelik tutulup bir proje üretilirse biz her projenin yanındayız. Köy olarak da, şahsım olarak da millet olarak da hepsinin yanındayız ama insan sağlığın tehdit eden, doğayı bozan bir unsur varsa onlarında karşısındayız. Burada şu an etütle ilgili planlama ile ilgili çalışma yapıldı. Proje daha hayata geçmiş değil. Fakat hayata geçen proje taş ocağı projesi. Buradan da kendiniz de çıplak gözle görebilirsiniz. Ormanları kesildi. Oradaki taşın kırılması, Hocaköy’e taşınması işlem süresince burada çevremizde bulunan İclaliye, İsaören, Karakadı belki de Lütfiye köyleri bile tarımla ilgili sorunlar yaşayacaklar. Şu an olmuş olan bir şey yok. Çalışma başlasın hepsi büyük sorunlar yaşayacak. Tozdan, egzozdan, gürültüden bu insan sağlığına dokunacak. Ne kadar başarılı oluruz bilmiyorum ama aslında o projeye de karşıyız. Neler yapabiliriz bilmiyoruz." dedi.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin de, "Yetkililerimizi de dinledik. Köylülerimizin tepkilerini de isteklerini de objektif bir şekilde dinlemeye anlamaya çalıştık. Buradan edindiğim izlenime göre 1 amacın baraj olmadığı, barajın sulanacak alanlarının sadece İsaören, Deydinler, Hocaköy ve Ortaköy olduğunu bu 4 köyün de zaten arazilerinin yüzde 70’inin 80’inin sulandığını muhtarlarımızdan biliyoruz, böyle olduğunu da biliyoruz. Kapalı sistemle de bu sulama alanları çok rahat çözülebilir. 4 köy için bir tane barajın yapılacağını ben kesinlikle düşünmüyorum. Amacın baraj yapıp bu 4 köye su vermek olduğunu asla düşünmüyorum. Sorulardan birisi amacın beton santralinin, taş ocağının buraya kurulması. Baraj bittiğinde de asla ve asla bu santralin kapanmayacağını burada rahatlıkla söyleyebilirim. Köylümüzün ve vatandaşımızın tepkisi de Hocaköy barajını bitirin önce. 2017'de bitecekti. Yaklaşık 1 milyar 200 milyonluk bir yatırım vardı. Bunun daha 140 milyonu harcandı. Yeni bir projenin gelmesi kafalarda soru işareti yaratılıyor. Köylüler topyekün istemiyoruz diyor. Kimin istediği olacak? Burada bir soru işareti koymak zorundayız. 4 köyün sulama alanını Hocaköy'ün kalan sularına çok rahat çözülebilir. Bu tasarruf tedbirleri olan parayı harcarken kılı kırk yapan hükümet baraj dururken bu yatırıma neden ihtiyaç duydu? Kocaman bir soru işareti." dedi.