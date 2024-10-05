İnegöl Belediyesi, bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Küçükbaş Hayvancılık Festivali'ni Cuma günü başlattı. 3 gün sürecek olan festivalde, 35 firma, 60 yetiştirici ve 200 kafesli tavuk yetiştiricisi yer alıyor. Ayrıca, Fransa, Slovakya, Macaristan, Kıbrıs ve Bulgaristan'dan üreticilerin katılımıyla festival zenginleşiyor.

Festival, Alanyurt bölgesindeki Salı Pazarı alanında gerçekleşiyor ve seminerler, Irklar Arası Damızlık Koç Güzellik Yarışması ile Uluslararası Yerli Tavuk Irkları Yarışması gibi etkinlikler içeriyor. Açılış günü, İnegöl ve Bursa protokolünün katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı. İnegöl Belediyesi halk dansları topluluğu da etkinliğe renk kattı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuşmasına 4 Ekim'in Hayvanları Koruma Günü olduğunu hatırlatarak başladı. Tarım ve hayvancılığın önemine değinen Taban, "Bu alanda uğraş verenlerin artmasını ve profesyonelleşmesini istiyoruz. Tüketicilerimizin de bundan faydalanmasını amaçlıyoruz" dedi.

İnegöl’de 64 bin küçükbaş ve 17 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu belirten Taban, İnegöl Kıvırcığını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı hedeflediklerini vurguladı. Festivalin, sektördeki gelişimi desteklemek ve yeni bilgiler sağlamak amacıyla önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından, festivalin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra stantları gezerek festival alanındaki çalışmaları inceledi.