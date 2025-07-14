İnegöl’ün kültürel kimliğini daha da güçlendirmek, köklü geçmişinden aldığı zenginliği gelecek kuşaklara aktarmak ve farklı kültürleri bir araya getirerek birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen 38. Uluslararası Kültür Sanat Festivali başladı.

Festivalin açılışı; İnegöl AVM önünden başlayan kortej yürüyüşü, ardından Kültür Park’taki dernek çadırlarının açılışı açılış ve Amfi Tiyatro’da düzenlenen görkemli gala gecesiyle gerçekleştirildi.

RENKLİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BİRLİK VE BERABERLİK VURGULANDI

13 Temmuz Pazar günü saat 18.30'da İnegöl AVM önünden başlayan kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Aralarında 10 farklı ülkeden gelen halk dansları ekiplerinin de bulunduğu korteje; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, protokol ve meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile hemşehri dernekleri başkan ve yöneticileri, kardeş şehir delegasyonları ve çok sayıda İnegöllü vatandaşlar katıldı.

DERNEK ÇADIRLARINDA KÜLTÜREL SUNUMLAR BAŞLADI

Kortej, Kültür Park'a kadar süren yürüyüşün ardından alanda kurulan kültür çadırlarının açılışıyla devam etti. Kültür Park Kameriyeler bölgesinde açılan 23 hemşehri derneğine ait çadırlarda kültürel sunumlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İnegöl'ün çok kültürlü yapısını yansıtan bu çadırlar festival süresince misafirlerini ağırlayacak. Ayrıca Kültür Park içerisinde esnaf odaları işbirliğiyle yaklaşık 50 stant açıldı. Alışveriş, el emeği ürünler, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumların yer aldığı stantlar ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

10 FARKLI ÜLKEDEN GELEN EKİPLER GALA GECESİNDE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

Günün sonunda ise saat 21.00'de Kültür Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen Festival Gala Gecesi ile ilk gün programı taçlandı. Yerel halk dansları ekiplerinin yanı sıra; Arjantin, Kolombiya, Panama, Kazakistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Gürcistan ve Bulgaristan'dan gelen 10 farklı halk dansları ekiplerinin sahne aldığı gala gecesi, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Sahne performansları ve etnik danslarla süslenen gece, İnegöl'ün kültürel zenginliğini ve uluslararası boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

“İNEGÖL FARKLILIKLARIYLA BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİĞİ TEMSİL EDEN ÖZEL ŞEHİRDİR”

38. Kültür Sanat Festivali’nin açılış gecesinde sahneye çıkan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban açıklamalarda bulundu. Tüm katılımcılara teşekkür ederek İnegöl’ün festivallerinin bir marka haline dönüştüğünü ileten Başkan Alper Taban,“38. Kültür Sanat Festivali için yeniden bir aradayız. Öncelikle sahneye çıkan halk dansları ekiplerimizi kutluyorum. Benim için de sürpriz olan gösteriler yaptılar. İnegöl’ün geçmişten günümüze nasıl geldiğini anlatan bir mizansen ile karşımıza çıktılar, çok teşekkür ediyorum. İnegöl zaten bir marka şehir. Festivalimiz de başlı başına bir markadır. Bugün bu festivali 38. kez gerçekleştiriyor olmamız bunun en açık göstergesidir. Aynı şekilde İnegöl’de folklor da bir markadır. Burada yalnızca İnegöl halk danslarını kastetmiyorum; birlikte sahne alan tüm halk oyunları ekiplerini de yürekten kutluyorum. İnegöl, Türkiye’nin dört bir yanından; doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Kafkaslardan, Balkanlardan, Türk Cumhuriyetlerinden ve Orta Asya’dan insanların bir arada yaşadığı çok özel bir şehir. Bugün bir kez daha bu çeşitliliği burada sahnede görerek yaşama fırsatı bulduk. Elhamdülillah; İnegöl, mobilyasıyla, köftesiyle, kaplıcalarıyla ve daha birçok değeriyle kendini ispat etmiş bir şehirdir.” dedi.

“BU FESTİVAL, KÜLTÜR BİRLİKTELİĞİMİZİN GÜÇLÜ BİR İFADESİDİR”

Konuşmasının devamında ise festivalin organizasyon sürecine ve verilen emeğe değinen İnegöl Belediye Başkanı Taban, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Alper Taban, “13-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz bu festival sadece bir eğlence programı değil; aynı zamanda kültürel birlikteliğimizi ve toplumsal dayanışmamızı ortaya koyduğumuz önemli bir buluşmadır. Bu programın gerçekleşmesinde büyük bir emek ve özveri var. Başta 23 hemşehri derneğimiz olmak üzere, İnegöl Belediyemizin Kültür Müdürlüğü ve tüm ekipleri gece gündüz çalıştı. Aynı şekilde Kaymakamlığımız öncülüğünde Emniyet Teşkilatımız, Jandarmamız ve tüm kamu kurumlarımız organizasyona büyük destek verdi. Huzurlarınızda her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kortej yürüyüşü ile festivalimizi başlattık, şimdi de gala gecemizi gerçekleştiriyoruz. Bu gece 10 farklı ülkeden gelen halk dansları ekipleri sahne alacak. Davetimize icabet edip gelen tüm misafir heyetlerimize teşekkür ediyorum. Aramızda farklı ülkelerden gelen kıymetli başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de bulunuyor. Katılımlarından dolayı kendilerine de şükranlarımı sunuyorum. İnegöl, ülkesine katkı veren bir şehirdir. Bu festival aracılığıyla birlik ve beraberliğimizi koruyarak hem ülkemize hem de dünyaya önemli bir mesaj vermiş oluyoruz. Çünkü bugün en çok ihtiyacımız olan şey; bir ve beraber olmaktır. Bu organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyor, festivalimizin İnegöl’e ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“KARDEŞ ŞEHRİMİZ İNEGÖL’Ü HER ZAMAN TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Sonrasında kürsüye çıkarak bir selamlama konuşması yapan İnegöl’ün kardeş şehri Rustavi Belediyesi Başkan Vekili Lasha Butskhrikidze, bu anlamlı organizasyon ve davetleri için İnegöl’ Belediyesi’ne teşekkür etti. Açıklamasında, “Gürcistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti arasında önemli dostluk bağları bağları kuruldu. Sonrasında ise İnegöl ve Rustavi şehri birbirlerini kardeş şehri olarak ilan ettiler. Bu güzel kardeşlik bağlarının temelleri atıldığı için teşekkür ediyorum ve tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim şehrimizde de bu tür festivaller yapılıyor ve biz de İnegöl’ün ismini sıkça anıyoruz. Kardeş şehrimiz İnegöl’ü her zaman tanıtmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da İnegöl’ü yine aynı şekilde ağırlamak istiyoruz. Meclisimiz ve şehrimiz adına tüm İnegöl’e teşekkür ediyorum, festivalin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİN SİMGESİ HALİNE GELMİŞ FESTİVALİMİZİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Son olarak Kaymakam Eren Arslan ise; Bu yıl 38’incisi düzenlenen Kültür Sanat Festivalimizde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Şehrimiz tarihi, kültürü, sanayisi ve güçlü yapısıyla ülkemizde bizim de iftihar ettiğimiz nadide şehirlerden biridir. Hepimizin görevi bu değerleri korumak, geliştirmek ve gelecek nesillerimize daha güçlü bir İnegöl bırakmaktır. Birlik ve beraberliğin simgesi haline gelmiş festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan halk dansları ekipleri, ülkelerine özgü gösterilerini sergileyerek Amfi Tiyatro’daki izleyicilere renkli ve eğlenceli anlar yaşattı.