Olay, Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Fabrikaya gelen sürücü, aracını park ettikten bir süre sonra yaptığı kontrolde aracının gövdesinde bir delik olduğunu fark etti.

Durumu inceleyen sürücü, aracına mermi isabet ettiğini anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri araçta inceleme yaptı.

Yapılan ilk değerlendirmede, araca isabet eden merminin yorgun mermi olabileceği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri merminin nereden ateşlendiğini belirlemek için çalışma yürütüyor.