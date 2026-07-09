Ünlü oyuncu çift Emir ve Ceren Benderlioğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'ni ziyaret etti.

Köy ziyaretinde Tüfekçikonak Mahalle Muhtarı Nedim Sevim tarafından karşılanan ve ağırlanan ünlü çift, mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Doğal güzellikleri gezen Emir ve Ceren Benderlioğlu, ziyaretleri sırasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ziyarete ilişkin paylaşım, Tüfekçikonak Köyü Muhtarlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"TV dizilerimizin sevilen oyuncuları Emir ve Ceren Benderlioğlu ailesini köyümüzde ağırlamaktan mutlu ve memnun olduk. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

Mahalle sakinlerinin de ilgi gösterdiği ziyaret, çekilen hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirildi.