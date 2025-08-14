İnegöl’de bulunan Babasultan Barajı ile Boğazköy Göletinin ardından Yenice Göletinde de su seviyesi rekor düzeyde azalarak neredeyse tamamen kurudu.

İnegöl’de etkisini artıran kuraklık, endişe verici boyutlara ulaştı. Babasultan Barajında su seviyesi kritik düzeye düşerken, bölgenin önemli tarımsal sulama kaynaklarından biri olan Boğazköy Barajı ise geçtiğimiz günlerde, neredeyse tamamen kurudu.

Kuraklığın devam ettiği İnegöl’de şimdi ise Yenice Göleti kurudu. Gölette su seviyesi rekor düzeyde azaldı.

Tarım uzmanları, sıcaklıkların bu şekilde devam etmesi halinde su kaynaklarındaki azalmanın hızlanacağını belirtti. Çiftçilere sulama suyunu dikkatli ve tasarruflu kullanmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi