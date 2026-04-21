Kaza saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Onur E. yönetimindeki 26 APP 158 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne seyrederken aniden duran sürücü Mehmet Ç. yönetimindeki 16 BPE 371 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ