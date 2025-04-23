Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde, ağaçta ipe dolanan bir güvercin itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine olay İnegöl İtfaiyesine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvercini bulunduğu yerden başarılı bir şekilde kurtardı. Tedbir amaçlı kontrol edilen kuşun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kuş doğaya salındı.

Mahalle halkı, duyarlı davranışları ve hızlı müdahaleleri için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.