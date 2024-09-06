6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı kutlamaları bu sabah düzenlenen resmi törenlerle başladı. Gün boyu sürecek etkinlikler cumartesi ve pazar günü de devam edecek.

6 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtulan İnegöl’de kurtuluşun 102’nci yılı coşuşu yaşanıyor. 30 Ağustos’ta Zaferden Kurtuluşa etkinlikleriyle başlayan programlar bu sabah 09.30’da gerçekleştirilen resmi törenlerle devam etti.

6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında sabah 09.30’da Küçükçalık Anadolu Lisesi bahçesinde çelenk töreni gerçekleştirildi. Törene; Yenişehir Kaymakamı ve İnegöl Kaymakam Vekili Osman Aslan Canbaba, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı. Törende sırasıyla Kaymakamlık çelengi, Garnizon Komutanlığı çelengi ve İnegöl Belediyesi çelenkleri anıta bırakıldıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban’ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile devam etti. İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılının kutlandığını hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: “İnegöl’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü. 102 yıl önce bugün, bu topraklar bir milletin küllerinden doğuşuna şahitlik etti. Bugün, bir asır önce yazılmış kahramanlıkların ve destanların gölgesinde, kurtuluş coşkusunu yaşamak ve ilelebet yaşatmak için yine buradayız. 1071’in 26 Ağustos’unda Malazgirt’te açıldı Anadolu’nun kapısı bizlere. Tam 851 yıl sonra, yine bir 26 Ağustos sabahı başladı Büyük Taarruz Bu defa hedef, Anadolu’yu işgal eden düşmandı. 30 Ağustos 1922’de ise dirildi Malazgirt ruhu ve aziz milletimiz tarafından kapı dışarı edildi işgalci birlikler. 13 aylık esaretin ardından, yeniden güneş doğdu 6 Eylül’de İnegöl’de. Tarihe şahitlik etmiş, kuruluştan kurtuluşa uzanan kadim bir şehir İnegöl. Tarihin ta kendisi. Ticaretin dünyaya açılan kapısı, tarımda bereketli toprakları, turizmde şifalı kaplıcaları, yeşilin ve şifanın merkezi Turgut ili İnegöl. Osmanlı’nın imparatorluğa açılan kapısı. Dün olduğu gibi bugün de tarihin en güzel şahidi İnegöl. Sungurpaşa’nın, Baş Vezir İshakpaşa’nın, Osmanlı’nın ilk şehidi Baykoca’nın, inancın ve kararlı mücadelenin şehri, kurtuluş komutanı Şükrü Naili Paşa’nın emaneti bu şehir. Kolay mı öyle zapt etmek Edilemedi elbet. Pes etmedi İnegöl. Hüsnü Güven, Edebeyli İzzet, İnegöllü Küçük Kamil, Arnavut Halil, Mahmut Şenal, Kurşunlu’dan Mehmet ve daha niceleri. Nice isimsiz kahraman 7’den 77’ye kadını, erkeği, çocuğu ne geçit verdi ne aman verdi düşmana. Halhalca’da, Doma Köyde ve daha pek çok bölgede gözünü kırpmadan ölüme yürüdü de düşmanı bu topraklarda yürütmedi İnegöl insanı” dedi.

Konuşma sonrası protokol üyeleri ve davetliler önce Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Burada yapılan dualar sonrası Gaziler Derneği ziyaret edildi.

İnegöl Belediyesi tarafından Cuma namazı öncesi ise Sani Konukoğlu Camisinde mevlit okundu. Namaz çıkışında da vatandaşlara lokma ikramları gerçekleştirildi.