14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından dün gerçekleşen 2. Tur’da Türkiye yüzde 52,17 oy oranıyla Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçti. Bursa’da ise 1. ve 2. Tur’da her iki adayda 17 ilçede aldıkları oy oranlarını arttırdı. Bursa’nın 17 ilçesinde 14 ve 28 Mayıs sandık sonuçlarının karşılaştırmalı detayları haberimizde…

EN FAZLA OYU ORHANELİ’DE ARTTIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’da en çok yüzde 4,79 ile Orhaneli'de arttırırken, en az ise yüzde 2,44 ile Nilüfer’de oyunu arttırdı.

EN FAZLA OYU OSMANGAZİ’DE ARTTIRDI

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise, en çok yüzde 5,34 ile Osmangazi’de, en az ise 0,79 ile Büyükorhan’da oyunu arttırdı.

İNEGÖL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta yüzde 65,71 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 3,29 arttırarak 69’a çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 27,04 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 3,96 arttırarak 31’e çıkardı.

KARACABEY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta yüzde 47,84 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 2,88 arttırarak 50,72’ye çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 44,83 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 4,45 arttırarak 49,28’e çıkardı.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta yüzde 51,20 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 3,57 arttırarak 54,77’ye çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 40,45 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 4,78 arttırarak 45,23 çıkardı.

BÜYÜKORHAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta yüzde 76,39 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 4,42 arttırarak 80,81’ye çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 18,40 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 0,79 arttırarak 19,19 çıkardı.

ORHANELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta yüzde 64,50 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 4,79 arttırarak 69,29’a çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 28,13 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 2,58 arttırarak 30,71 çıkardı.

NİLÜFER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta yüzde 35,75 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 2,44 arttırarak 38,19’a çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 46,69 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 5,12 arttırarak 61,81’e çıkardı.

MUDANYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta yüzde 37,45 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 2,47 arttırarak 39,92’ye çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 55,63 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 4,45 arttırarak 60,08’e çıkardı.

HARMANCIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta yüzde 65,77 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 4,71 arttırarak 70,48’e çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 26,44 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 3,08 arttırarak 29,52’ye çıkardı.

KELES

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta yüzde 69,49 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 4 arttırarak 73,49’a çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 24,08 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 2,43 arttırarak 26,51’e çıkardı.

OSMANGAZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta yüzde 52,61 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 3,46 arttırarak 56,07’ye çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 38,59 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 5,34 arttırarak 43,93’e çıkardı.

GEMLİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta yüzde 46,53 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 3,81 arttırarak 50,34’e çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 45,88 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 3,78 arttırarak 49,66’e çıkardı.

KESTEL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta yüzde 55,84 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 2,98 arttırarak 58,82’ye çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 36,99 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 4,19 arttırarak 41,18’e çıkardı.

YILDIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta yüzde57,05 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 3,03 arttırarak 60,08’ye çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 35,14 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 4,78 arttırarak 39,92’ye çıkardı.

GÜRSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta yüzde 65,20 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 4,22 arttırarak 69,42’ye çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 26,69 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 3,89 arttırarak 30,58’e çıkardı.

YENİŞEHİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta yüzde 52,19 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 3,58 arttırarak 55,77’ye çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 39,50 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 4,73 arttırarak 44,23’e çıkardı.

ORHANGAZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta yüzde 50,28 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 2,74 arttırarak 53,02’ye çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 42,51 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 4,47 arttırarak 46,98’e çıkardı.

İZNİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta yüzde 51,49 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 3,18 arttırarak 54,67’ye çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise, 14 Mayıs’ta yüzde 41,64 oy alırken, 28 Mayıs’ta oyunu yüzde 3,69 arttırarak 45,33’e çıkardı.