İnegöl'de gece saatlerinde etkisini artıran lodos, çatıyı uçurdu.

Olay Mahmudiye mahallesi 1. Kaya sokakta meydana geldi. Vatandaşlar büyük bir gürültüyle uyandılar. Dışarıya çıkan vatandaşlar sokak üzerinde parçalanmış çatı parçaları buldular. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevredeki binaların çatılarını tek tek incelediler. Çatının düştüğü sokağın arkasındaki Lider sokakta inceleme yapan ekipler, hasarlı binayı buldular. Yaklaşık 100 metre uçarak diğer sokak üzerine düşen çatı parçalarını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Uçan çatı parçaları, bir binaya çarparak hasar oluşturdu.