Bugün etkili olan şiddetli lodos şehir merkezinde iki ayrı noktada ağaçları devirmişti. Son olarak İnegöl’e bağlı kırsal Cerrah Mahallesinde de şiddetli lodos bir ağacı devirdi. Numan Kartal Caddesi üzerinde dere kenarında bulunan ağaç şiddetli lodos nedeniyle yola devrildi. Şans eseri olay anında kimsenin olmaması faciayı önlerken, devrilen ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapandı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motorlu testere ile ağacı keserek yoldan kaldırdı. Yol tekrar trafiğe açıldı.