İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kiraladığı tarlada mısırların arasında kenevir yetiştiren şahsı yakaladılar.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Hocaköy mahallesinde tarlada kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Tarlaya giden ekipler, mısırların arasındaki kenevirleri buldu. Tarla yakınında pusuya yatan ekipler, tarlaya gelen D.E.(60)'yi kıskıvrak yakaladılar. Kiralık tarlaya ekilen yaklaşık 100 adet kenevire, sökülerek el konuldu. Şahıs gözaltına alındı. Sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Seher Yaşa