Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Özdilek Köprülü Kavşağı mevkiinde Bursa istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde Emirhan K. yönetimindeki 16 PJ 369 plakalı hafif ticari araç yolda makas attı. Bu sırada yolda seyir halinde olan Abdul Halim H. yönetimindeki 16 MC 091 plakalı hafifi ticari araç ile Salih T. yönetimindeki 16 APE 628 ve Mümin Ş. yönetimindeki 16 H 8471 araçlara çarptı. Kaza da sürücüler yaralanmazken, 16 PJ 369 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Adem K. (18) yaralandı.

Kaza nedeniyle Bursa Ankara Karayolunun Ankara istikametine bir süre tek şeritten ilerledi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol tekrar normale dönerken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.