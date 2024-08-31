Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız meselesi yüzünden 2 gurup arasında çıkan silahlı tekme tokat kavga amatör kameraya yansıdı.

Olay saat 01.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Botanik park önünde meydana geldi. 2 gurup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar birbirine tekme tokat girmeye başladılar. O sırada şahıslardan biri tabancayla havata ateş açtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler havaya ateş açan Y.E.Y. İsimli magandayı kıskıvrak yakaladı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: şerife öz