İnegöl İcra Dairesi tarafından Yeniceköy, Süleymaniye, Mahmudiye ve Hayriye mahallelerinde bulunan daire, bina ve tarlalar satışa çıkarıldı. İşte satışa çıkarılan daire, bina ve tarlaların adres ve muhammen bedelleri;

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, Eski Köy Yeri Mevkii, 1765 nolu parselde, 766,91 m² miktarlı ve tarla vasıflı taşınmaz 2 milyon 300 bin TL,

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, Şark Sokak, No: 40, İç Kapı No:1 adresinde bulunan 99 m² daire 1 milyon 550 bin TL,

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi Bereket Sokak No:2A adresinde bulunan 119 m² arsa üzerindeki tek katlı bina 6 milyon 513 bin 856 TL,

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Hayriye mahallesi, 132 ada, 341 parsel sayılı 14.777 m² tarla 1 milyon 600 bin TL,

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak Dış Kapı No:59/61 Daire No:2 adresinde bulunan 78 m² daire 2 milyon 200 bin TL,

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak Dış Kapı No:59/61 Daire No:3 adresinde bulunan 73 m² daire 2 milyon 100 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İlanların detaylarını www.ilan.gov.tr internet adresine girerek öğrenebilirsiniz.

Kaynak: ilan.gov.tr