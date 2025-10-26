İcra dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, satışa çıkarılan taşınmazların özellikleri, muhammen kıymetleri ve artırma tarihleri belirlendi.

1. Grup Taşınmazlar

Taşınmaz 1: Sulhiye Mahallesi, 101 ada 15 parsel, tarla vasfında, üzerinde ceviz fidanları bulunuyor. Yüzölçümü 14.796,15 m², muhammen kıymeti 5.250.000 TL, KDV oranı %10.

Taşınmaz 2: Sulhiye Mahallesi, 109 ada 15 parsel, tarla vasfında, yüzölçümü 8.335,85 m², muhammen kıymeti 5.750.000 TL, KDV oranı %10.

İlk artırma 30 Aralık 2025’te başlayıp 6 Ocak 2026’da sona erecek; ikinci artırma ise 27 Ocak 2026-3 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2. Grup Taşınmazlar

Taşınmaz 1: Sulhiye Mahallesi, 106 ada 77 parsel, tarla vasfında, yüzölçümü 5.616,81 m², muhammen kıymeti 2.000.000 TL, KDV oranı %10.

Taşınmaz 2: Sulhiye Mahallesi, 109 ada 14 parsel, bahçe vasfında, yüzölçümü 1.111,72 m², muhammen kıymeti 1.200.000 TL, KDV oranı %10.

İkinci grup taşınmazların artırmaları da aynı tarihlerde, belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek.