Gazze’deki insani krizle ilgili tepkiler artarken, Trabzon’da vatandaşlar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun maketini vinçle kaldırarak adeta idam ediyormuş gibi sergiledi.

İsrail medyasında geniş yankı buldu

C14 internet sitesi, Trabzon’daki bu olayın görüntülerini manşetten paylaştı. Haberde, Netanyahu maketinin dev bir vinçle boynundan asıldığı ve yanına “Netanyahu’ya idam” yazılı pankartın yerleştirildiği belirtildi.

İsrail merkezli KANN News, “Türkiye’de Başbakan Netanyahu’nun resminin yer aldığı bir maket, Trabzon’da bir vince asıldı ve yanına ‘Netanyahu’ya idam’ yazılı bir pankart asıldı” ifadelerini kullandı.

HaOlam dergisi ise, “Türk kenti Trabzon’dan Cuma günü gelen görüntüler tüm dünyaya yayıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun maketi bir vince asılı duruyor, üzerinde ise ‘Netanyahu’ya idam’ yazısı görünüyor” yorumunu yaptı.