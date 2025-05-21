Olay dün saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Paşaören mahallesindeki bir tarlada meydana geldi. Mehmet Bayram(38) ailesini alıp 16 BBC 479 plakalı traktör ile tarlasını sürmeye gitti. Mehmet Bayram Tarlasını sürdüğü sırada, geri manevra yapınca tarlada gezinen 7 yaşındaki kızı Nur'u fark etmeyerek üzerinden geçti. Başının üzerinden lastiğin geçtiği çocuk ağır yaralandı. Kızını ezen baba, şok geçirdi. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli tıp kurumunda otopsi yapılan çocuğun cenazesi bu sabah ailesine teslim edildi. Nur'un cenazesi Paşaören mahallesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.