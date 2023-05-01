Ertuğrulgazi caddesi meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Gökmen G. Yönetimindeki 34 COF 163 plakalı otomobil, 2. Köprülü sokaktan çıkan Talha A. yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SEHER YAŞA