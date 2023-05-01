İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İnegöl’ün gelişmesi ve kalkınması maksadıyla oluşturdukları “Türkiye’nin 100 Yılı İçin İnegöl’ün 100 Hedefi” başlıklı projeyi ilk kez dile getirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını geride bırakırken gerek ülkemiz gerekse İnegöl olarak yine hedeflerle önümüzdeki 100 yılı bizim yüzyılımız yapabilecek planlamalara ve çalışmalara imza atacağız. Bu doğrultuda TOBB yeni akreditasyon sistemi, Odamız stratejik planı ve iş planınız çerçevesinde hazırlanan programda “Türkiye'nin 100 Yılı İçin İnegöl'ün 100 Hedefi" sloganı ile çalışmalarımızı ilerletiyoruz.”

“EL BİRLİĞİ İLE İNEGÖL’ÜMÜZÜ HAK ETTİĞİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ”

“Bu planlar, bölgenin geleceği için önemli yatırımların yapılması, eğitim, sağlık, tarım, sanayi, ticaret, turizm gibi pek çok sektörde gelişmenin sağlanması, sosyal ve kültürel gelişim, istihdam artışı ve daha pek çok alanda büyük katkı sağlayacaktır. Geçtiğimiz yüzyılda atılan ekonomik, ticari ve sanayi adımlarının üzerine ekleyerek bu gelişimi sürdürmek, dünyadaki teknolojik ve ekonomik kalkınmada şehrimizi ön sıralara taşımak adına var gücümüzle çalışacağız.”

ROL MODEL OLACAK PROJE

"Türkiye’nin 100 Yılı İçin İnegöl'ün 100 Hedefi", İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde, İnegöl'ün kalkınması için uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmada, İnegöl'ün ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel potansiyeli göz önünde bulundurularak, bölgenin geleceğine yönelik vizyoner adımlar önerilmektedir. Bu stratejik adımlar, sadece İnegöl için değil, bölge genelindeki diğer ilçeler için de yol gösterici olacak niteliktedir. Uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi, yalnızca yöneticilerin değil, tüm bireylerin ve kurumların katılımı ve işbirliği ile gerçekleştirilebilecektir.”

ŞEHRİN BÜTÜN DİNAMİKLERİ ÇALIŞMALARDA YER ALACAK

“Belirlenen hedefler ve oluşturulan planlar dahilinde her zaman olduğu gibi yine ve yeniden şehir olarak bir ve bütün şekilde çalışacak, hazırlanan plan ve projeleri İnegöl'ün tüm dinamiklerinin katkılarıyla hayata geçireceğiz. Kazanan şehrimiz ve ülkemiz olacak" dedi.

PROJENİN LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Başkan Uğurdağ, fuar gündeminin yoğunluğu nedeniyle planlarımız ile ilgili önümüzdeki günlerde basınla bir lansman toplantısı gerçekleştirerek kamuoyunu aydınlatacaklarını sözlerine ekledi.

MURAT ERDOĞAN