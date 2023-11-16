Kaza Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Gökalp D.(26) yönetimindeki 16 AYF 176 plakalı motosiklet, önündeki Mehmet E. Yönetimindeki 16 AKJ 226 plakalı otomobile arkadan çarptı. Arkadan gelen Halit E. Yönetimindeki 16 ATC 533 plakalı otomobil ise motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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