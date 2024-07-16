Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet yayaya çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Bursa Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi. Karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek için bekleyen Seyfettin İ.'ye(18) seyir halinde olan Deniz Y. (25) yönetimindeki 16 BDM 018 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu sürücü ile yaya ve motosikletin arkasında oturan Ruslan K. (23) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ