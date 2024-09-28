Edinilen bilgiye göre Mesudiye mahallesi İnegöl caddesi üzerinde seyir karşıdan karşıya geçmek isteyen Ebubekir B.'ye (18) cadde üzerinde seyir halinde olan Muhammet A. (19) yönetimindeki 16 BDN 817 plakalı motosiklet çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Murat avcı