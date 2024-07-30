Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 motosiklet çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Kemalpaşa mahallesi Ortaokul sokakta meydana geldi. Sürücü Muhammed U. Yönetimindeki 16 BKC 576 plakalı motosiklet ile sürücü Serhat A. Yönetimindeki 16 BCH 537 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE