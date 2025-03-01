Edinilen bilgiye göre Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Cihan O. (24) yönetimindeki 16 BEL 126 plakalı motosiklet ile cadde üzerinde seyir halinde olan Ahmet T.(29) yönetiminki 16 KJ 662 plakalı otomobil Doktor Ahmet Ufuk Tokcan Sokağa dönüş yapmak istediği sırada çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Murat Avcı