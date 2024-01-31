Bursa İnegöl Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mahmudiye Mahallesi Özyeşil Caddesi ile 1.Mobilya Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sürücü Ömer D. Yönetimindeki 16 AHT 994 plakalı otomobil ile sürücü Ahmet A. Yönetimindeki 16 BEK 901 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE