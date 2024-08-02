İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, motosikletli hurdacıların işine yaramadığı atıkları gelişigüzel attığını tespit etti. Suçüstü yakalanan sürücü ve yanındaki kişiye attıkları atıkları toplatıp mıntıka temizliği yaptıran Zabıta ekipleri, cezai işlem de uyguladı.

Sanayi atıklarının gelişigüzel atılması konusu ile ilgili takip başlatan İnegöl Belediyesi Zabıta Ekipleri, denetim esnasında takibe alınan motosikletli hurdacıların işine yaramayan atıkları gelişigüzel attıklarını tespit etti. Video ve fotoğraf kaydı alınan olayla ilgili İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sürücü ve yanındaki şahsa önce attıkları atıkların mıntıka temizliğini yaptırarak motosikletlerine geri yükletti, ardından da çevreyi kirletmek suçundan cezai işlem uyguladı.

SIKI TAKİBE ALINDI

Halkın huzur ve refahını sağlamak adına mesai mefhumu gözetmeksizin emek harcayan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde şehir içinde farklı noktalarda sıkça görülen gelişigüzel atık atma konusunda sıkı bir takip başlattı. Gerek sivil gerekse de resmi Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde sanayi bölgesi Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak üzerinde seyir halinde olan motosikletli hurdacılar, direk kenarına işlerine yaramayan boya tozu, moloz atıkları gibi atıkları bıraktı. Takipte olan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kişileri suçüstü yakalayarak attıkları atıkları toplattı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ani baskınıyla şok yaşayan hurdacılara, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince cezai işlem yapıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde çevre kirliliği oluşturan tüm konularla ilgili sıkı takibe devam ediyor.