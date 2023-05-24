Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesinde meydana gelen kazada cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Kasımefendi Caddesi üzeri Sarı Cami mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Enes G. yönetimindeki 16 ABA 814 plakalı motosiklet, yoldan sokağa dönüş yapmakta olan Elif E. yönetimindeki 16 LNH 16 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.