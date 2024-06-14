Bursa’nın İnegöl ilçesinde Cuma saati Turgutalp Camiinde devrilen ağacın ardından, İshakpaşa Cami bahçesinde de bir ağaç devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, aynı günde yaşanan iki olayın aşırı sıcaklardan mı, yoksa ağaçların bakımsızlığından mı kaynaklandığı bilinmiyor.

Bugün ilk olay, Cuma namazı vaktinde Turgutalp Mahallesinde bulunan Turgutalp cami bahçesinde şiddetli esen lodos nedeniyle kökünden kırılan ağaç, cami bahçesinde namaz kılan cemaatin üzerine devrildi. Devrilen ağacın altında kalan Hasan A.(46) yaralandı. Ağacın altında kalan adam cemaat tarafından kurtarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İkinci olay ise, tarihi İshakpaşa camii bahçesinde oldu. Cami bahçesindeki ağaç bir anda devrildi. Ağacın altında kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu. Bayram hareketliliğinin olduğu bölgede şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Yaşanan iki olayın aşırı sıcaklardan mı, yoksa ağaçların bakımsızlığından mı kaynaklandığı bilinmiyor. Bu arada devrilen her iki ağacında cami kenarlarında olması dikkat çekti. Kimileri tarafından bu yaşananların farklı bir olaya işaret edebileceği düşünülüyor.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ