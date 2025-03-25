

Olay Orhaniye mahallesi Çelik sokaktaki bir evde meydana geldi. Aylar önce eşinin, 2 yaşındaki çocuğunu bırakıp terk ettiği Recep İ. bunalıma girdi. Çocuğa bakamayan ve ayrılığı kaldıramayan adam, tiner içerek intihar girişiminde bulundu. Komşuları intihar girişimini 112’ye bildirdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler, 112 Acil Servis Ambulansıyla adamı ve evde tek kalmaması içinde 2 yaşındaki oğlunu da alıp İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baba, tedavinin ardından Genel Cerrahi Servisi'ne yatırıldı.

ÇOCUK AÇ SUSUZ

İntihar girişiminde bulunan çocuğun ise aç susuz kaldığını fark eden sağlıkçılar harekete geçti. Çocuğu, alıp karnını doyuran sağlıkçılar insanlık görevlerini yerine getirdi. Çocuk, babasıyla aynı serviste yanında tutuldu.

DEVLET ELİNİ UZATTI

Olayı öğrenen İnegöl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, baba ve oğlu hakkında çalışma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ