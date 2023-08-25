Bursa ilinde yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgilendirme yayınladı. İşte İnegöl'de kesinti yaşayacak mahalleler:
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26.08.2023, 09:00 - 12:00 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Çayyaka, Lütfiye, Sarıpınar
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26.08.2023, 10:00 - 11:30 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adres: Yeniceköy
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26.08.2023, 11:00 - 12:00 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adres: Boğazköy
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27.08.2023, 09:00 - 10:45 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adres: Akhisar
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27.08.2023, 10:00 - 14:00 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Cumhuriyet, Sinanbey, Süleymaniye Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
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27.08.2023, 11:00 - 13:00 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Akhisar, Cerrah, Süleymaniye