İstanbul Elite World Florya Otel’de düzenlenen ve medya dünyasının ünlü isimleri ile uluslararası alanda başarılarıyla bilinen iş dünyasının markalaşmış isimlerini buluşturan organizasyonun sunuculuğu Tuğba Özay yaptı.

Geceye Yılmaz Morgül, Nagihan Karadere, Tayfun Duygulu ve Fatih Bulut gibi isimler renk katarken birçok kategoride verilen ödüllerden ikisi İnegöl’e geldi. 180 dalda ödül verilen büyük gecede İnegöl’de kuaförlük yapan ve ünlü youtuber Ceyhun Işık ile eşi Münire Işık 2 ödülün sahibi oldu.

Duygularını dile getiren Münire Işık şu sözleri dile getirdi:

"Her biri birbirinden kıymetli, kendi alanında başarılı ve kendini kanıtlamış isimler ile aynı sahneyi paylaşmak büyük bir onur. Öncelikle burada olmamda çok büyük emeği olan sevgili eşim Ceyhun Işık ve kızım; bu ödül sizin. Çok teşekkür ederim" dedi.

X Turkey Awards muhteşem bir geceyle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşen ve 11 ili etkisi altına alarak tüm Türkiye'yi derinden sarsan depremi de unutmayarak kayıpları anan önemli gecede Yılın En İyi Unisex Kuaförü ödülünü alan Ceyhun Işık başarısının sırrı için hedefine odaklanmak dedi ve devam etti:

"Bu mesleğe ilk başladığımda sevmiyordum. Haftasonu yok, tatil yok niye sevesin ki? Daha sonra insanların mutlu bir şekilde ayrıldığını görünce sevmeye başladım. İnsanlar mutlu oldukça daha çok severek çalıştım. Bugün de Enes Bey beni çok mutlu etti. Çıtayı çok yükseltti, daha çok çalışacağız artık."