İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Avrupa Okul Ağı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen STEAM Öğrenme Ekolojileri “İnovasyon Köprüsü - Geçmişin İzinde Geleceğin Teknolojileri” projesi, İnegöl ve Bursa'daki öğrencilere teknoloji, kültürel miras ve çevresel farkındalık alanlarında farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Avrupa Okul Ağı (European Schoolnet) tarafından yürütülen STEAM Öğrenme Ekolojileri "İnovasyon Köprüsü - Geçmişin İzinde Geleceğin Teknolojileri" projesi başlıyor. Ortakçı Cam AŞ. ve Orhaniyespor Kulübü’nün desteğiyle hayat bulan bu proje, teknoloji, sanat ve kültürel miras temalarıyla öğrencilerin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Projenin ilk aşaması olan öğrenci etkinlikleri, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında İnegöl ve Bursa’daki açık okul ortamlarında düzenlenecek. Müze, bilim merkezi ve endüstri işletmeleri gibi alanlarda yapılacak etkinliklerde, öğrenciler farklı disiplinleri bir araya getiren yaratıcı aktiviteler ile buluşacak.

YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Proje kapsamında 49 ilkokul 4. sınıf öğrencisi, sanat ve bilimin birleşimini deneyimleyerek yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecek. Müze gezileri, teknolojik gelişmeler ve endüstriyel geziler ile öğrenciler, geçmişin mirasını geleceğin teknolojileri ile harmanlayarak kendi projelerini tasarlayıp üretme fırsatı bulacaklar.

GELECEĞİN SORUMLULUK SAHİBİ BİREYLERİNİN YETİŞMESİ

Projede ayrıca çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik bilinci aşılanarak, öğrencilerin çevresel sorunlara çözüm arayan bilinçli bireyler haline gelmesi hedefleniyor. Bu süreçte öğrenciler, kültürel mirasın korunması gerektiğini de öğrenerek gelecekteki tasarımlarında geçmişten ilham alacakları bir bakış açısı geliştirecekler.