Türkiye genelinde nüfusu 5 binin üzerinde olan yerleşim yerleri arasında alkol satışı yapılmayan ender mahallelerinden biri İnegöl ilçesinde bulunuyor.

Çoğunluğu Muş ilinden olmak üzere, Hakkari, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Van, Şırnak, Tunceli gibi illerden göç eden vatandaşların ikamet ettiği Huzur Mahallesi’nde bugüne kadar tekel bayisi açılmadığı ortaya çıktı.

Özellikle doğu kültüründe tekel bayisi işletilmesinin ayıplanması nedeniyle bugüne kadar hiçbir girişimcinin buna cesaret edemediği tahmin ediliyor.

Doğu ve Güneydoğu illerinden göç eden vatandaşların karma bir şekilde barışık bir şekilde yaşadığı, kısmen de olsa aşiret izlerinin rastlandığı mahalle de, İslami değerlere aykırı olan konularda hassasiyet gösterildiği öne sürülüyor.