İnegöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu işbirliği çerçevesinde İnegöl Merkez’de 26 okul ve 1 pansiyonun temizliği İnegöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri tarafından yapıldı.

Öğrencilerimiz tatilde iken denetimli serbestlik tedbirinden faydalanan 17 yükümlü tarafından okullarımız yeni eğitim ve öğretim yılına güzel ve temiz bir şekilde hazırlandı. Yapılan işbirliği ile İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda talep edilen birçok okulumuzun temizlik ihtiyacı denetimli serbestlik tedbirinden faydalanan yararlanan yükümlüler tarafından giderilmiş olup bundan sonraki süreçte de İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talep etmesi halinde okullarımıza temizlik hizmeti verilmeye devam edilecektir.