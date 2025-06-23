Olay, İnegöl’e bağlı Boğazköy Barajı’nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde baraja balık tutmak için giden amatör balıkçı, oltasını attıktan kısa süre sonra büyük bir dirençle karşılaştı. Oltaya takılan balığın 20 kilogram ağırlığında bir yayın balığı olduğu ortaya çıktı.

Dev balığı güçlükle kıyıya çeken vatandaş, yaşadığı anları cep telefonuyla kaydederken şaşkınlığını gizleyemedi. Balık, görenleri hayrete düşürdü.

Boğazköy Barajı, bölgedeki amatör balıkçılar için popüler bir nokta olmaya devam ederken, bu tür büyük yakalamalar da balıkçılık tutkunlarının ilgisini artırıyor.