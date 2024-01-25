Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada orta refüje giren otomobil takla atıp yan durdu; sürücüsü yaralandı.
Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Ankara istikametinden gelip köprülü kavşağa giriş yapan Sürücü Suriye uyruklu Ahmad Hawık(29) yönetimindeki 16 MB 0757 plakalı otomobil, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yeşil alana uçup takla atarak yan durdu. Kaza sonucu sürüücü yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İBRAHİM USLUMuhabir: İBRAHİM USLU