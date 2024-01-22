Bursa'dan İnegöl'e seyreden sürücü İsmail A. yönetimindeki 16 NAA 70 plakalı otomobil, Şehitler kavşağı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Hatice K. yönetimindeki 06 YB 4583 plakalı otobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu 16 NAA 70 plakalı otomobildeki yolcu Nurhan A. yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İbrahim UsluMuhabir: İbrahim Uslu