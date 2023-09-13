Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı. Yaralı kadının Eşi ve çocukları ile çarpan sürücü arasında kavga çıktı. Kavga anı amatör kameraya yansıdı.

Olay saat 15.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.

Zincirlikuyu caddesinden İnegöl-Alanyurt yoluna çıkış yapan Sürücü Murat N.(31) yönetimindeki 16 JMZ 73 plakalı hafif ticari araç, yoldan karşıya geçmeye çalışan Bedriye E.(57)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.

BABA VE OĞULLARI SÜRÜCÜYÜ DARP ETTİ

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen yaralı kadının eşi Necati E.(60) ile çocukları Coşkun E.(37)

Ve Ömer E.(27), bu duruma öfkelendi. Öfkeli koca ve çocukları ile kazaya karışan sürücü Murat N.(31) arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sopalı, yumruk ve tekmeli kavgada öfkeli baba ve oğulları, sürücü darp ettiler.

Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları zorlukla ayırdı. Öfkeli baba ve çocukları, polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler. Kavga sırasında kazaya karışan araçta da hasar meydana geldi.

KAVGA AMATÖR KAMERAYA YANSIDI

Kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"KÜFÜR ETTİ BİZE"

Yaralı kadının oğlu Coşkun E.(37) ifadesinde "Kazanın ardından olay yerine geldik. Anneme çarpan sürücü bize küfür etti. Bu yüzden kavga çıktı. Şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

BENİ DARP ETTİLER

Aracın sürücüsü Murat N.(31) ise ifadesinde, " Kazanın ardından beni darp ettiler. Şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Şahıslar ifadenin ardından karakoldan serbest bırakıldılar.

Kaza da yaralanan kadın tedavinin ardından taburcu edildi.