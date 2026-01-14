Kaza saat 20.30 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Divan ile Ahsen sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Divan sokakta seyir halinde olan sürücü Büşra M.(37) yönetimindeki 16 APY 573 plakalı otomobil, Ahsen sokaktan çıkan sürücü Ferhat M.(26) yönetimindeki 16 BLV 391 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 APY 573 plakalı otomobil park halindeki kamyonete çarparak durdu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



