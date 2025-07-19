Hayatını kaybettiğini öğrenen anne ve ailesi, bebeğinin babasının ailesine saldırdı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay saat 12.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Çavuşköy Mahallesinde meydana geldi. Çilem ve Eyüp D., çiftinin çocuğu Evranur, bir anda nefes darlığı yaşadı. Kalbi duran çocuğu gören aile 112’ye haber verdi. Olay 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler kalbi duran çocuğa kalp masajı yapmaya başladılar. Bebek, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evranur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayın acısını yaşayan bebeğin annesi ve ailesi, babanın ailesine saldırdı. Aileler arasındaki sandalye, masa ve yumruklu kavga amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Acılı anne, bebeğine bakan eşinin ailesine "Bile bile mi öldürdünüz çocuğumu" diyerek tepki gösterdi. Eşinin ailesine sandalye ile saldıran anne, yera kapanarak ağıtlar yakması yürekler dağladı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.