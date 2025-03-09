İlk olay bugün saat 17.00 sıralarında Hocaköy mahallesinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. A.U. ile Y.D.(36) ve kardeşi F.D.(32) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavgada A.U. elindeki bıçakla 2 kardeşi yaraladı. Olayın ardından A.U. evine gitti. Yaralı kardeşler özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar tedavinin ardından taburcu oldu. Olaya sinirlenen yaralıların ailesi, şüpheli A. U.'nun evini bastı.

Apartmanın camları taşlı saldırıda kırılırken, A. U. çekiçle bu seferde yaralıların diğer kardeşi İ.D.(28)'yi başından yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şahısları zorlukla dağıttılar. Jandarma komutanlığı ekipleri şüpheli A.U.'yu gözaltına aldı.