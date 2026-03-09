

Yangın saat 12.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Güleryüz Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Ocakta iftar için hazırlanan yemek bir anda alev olarak yanmaya başladı. Yoğun dumanı gören kadın zorlukla dışarıya çıkarak itfaiyeye haber verdi.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Evinde yangın sonucu meydana gelen hasarı gören kadın gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan itfaiye kitlerini gören vatandaşlar ise sokağa çıkarak meraklı gözlerle yangın söndürme çalışmalarını izledi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.