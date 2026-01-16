Kaza saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Paşaören ile Hicran Sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Paşaören Sokaktan çıkan sürücü Ayşe B.(33) yönetimindeki 16 KEN 82 plakalı otomobil, Hicran Sokakta seyreden sürücü Mustafa K.(36) yönetimindeki 34 VM 5478 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 KEN 82 beton direğe çarparak durabildi.

Kaza sonucu kadın sürücü ve yanındaki çocuğu 7 yaşındaki Erva B. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç